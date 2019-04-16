برامج المنح والدعم من مؤسسة عبد الحميد شومان

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

قامت مؤسسة عبد الحميد شومان سنة 2014 بمأسسة دعمها للمشاريع المختلفة من خلال إطلاق برامج المنح والدعم وذلك في إطار استراتيجيتها التي تصب في الاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات سعيًا لتحقيق رؤيتها نحو مجتمع الثقافة والإبداع. تضم برامج المنح والدعم: منح الفكر القيادي ومنح الأدب والفنون.

برنامج منح الفكر القيادي

يسعى برنامج منح الفكر القيادي إلى بناء القدرات وتوفير مصادر التعلم للجميع بما يسهم في تطوير المسيرة التعلمية التي تشمل توفير المساحات التعليمية والتطبيقات العلمية والتعلمية ودعم الأنشطة العلمية المختلفة، مثل المسابقات والجوائز والمعارض العلمية. بالإضافة إلى تشجيع الحوار عن طريق دعم إقامة المؤتمرات العلمية والندوات والمناظرات والذي يهدف إلى تحفيز الفكر الحر والقيادي.

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برنامج منح الأدب والفنون

يعمل برنامج منح الأدب والفنون على تنمية المواهب والمهارات الأدبية والفنية وتعزيز التنوع الثقافي بما يسهم في توفير الفنون للجميع وذلك من خلال دعم مشاريع تهدف إلى إثراء ونشر المحتوى العربي الأدبي والفني المتميز على كافة الوسائط الورقية والرقمية والتي تشمل المساحات الفنية والأدبية بالإضافة إلى دعم العاملين في القطاع الثقافي من فنانين وأدباء وبخاصة الشباب منهم عن طريق دعم الفنون الأدائية والفنون السمعية والبصرية والمهرجانات والأنشطة الثقافية المتنوعة ومشروعات تهدف إلى حفظ الإرث الوطني وحمايته.

طريقة التقديم

يمكنكم التقدم لبرنامج المنح والدعم من مؤسسة عبد الحميد شومان، عبر إرسال تفاصيل المشروع على البريد الإلكتروني [email protected]