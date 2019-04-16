القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة دعوة عامة للمشاركة لتقديم طلبات في ورشة وتدريب على فن النحت المعاصر. يدعوكم محترف شبابيك - دائرة الفنون البصرية المعاصرة في الاتحاد العام للمراكز الثقافية للفنانين المقيمين في قطاع غزة، ممن لهم تجربة فنية معاصرة، لتقديم طلبات المشاركة في الورشة التدريبية المتخصصة حول أسس ومبادئ النحت الفني المعاصر بأدوات معاصرة. كيفية التقدم بطلب المنحة Advertisements ملء استمارة الطلب إلكترونيًا في الصفحة المخصصة لتقديم الطلبات. لن يتم مراجعة الطلبات المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي. يتلقى مرسل الطلب رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني عند استلام الطلب الإلكتروني. ينصح بمتابعة عملية استلام المواد المرسلة بواسطة البريد الإلكتروني، إذ أنّ الاتحاد غير ملزم بالتواصل مع مقدم الطلب. لتقديم الطلب، يرجى تسجيل دخولكم إلى الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. سيتم توجيهكم إلى الطلبات بشكل مباشر فور تسجيل دخولكم إلى الموقع، من هنا. آخر موعد للتقديم: 30 أيار (مايو) 2019. للمزيد من المعلومات، والتقديم، اضغطوا هنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دعوة للمشاركة في تدريب على فن النحت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.