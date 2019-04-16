انت الان تتابع تفاصيل خبر المجلس الانتقالي في السودان يقيل النائب العام ومساعده والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 06:49 مساءً - أصدر المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بإعفاء النائب العام في السودان ومساعده من منصبيهما، وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة.

وقال بيان صادر عنه، إن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أصدر قراراً بإعفاء عمر أحمد محمد عبد السلام من منصب النائب العام، ومساعده الأول هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبيهما، وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة إبراهيم ماجد.

ووفقاً للبيان الذي نشر في صفحة القوات المسلحة السودانية في "فيسبوك"، قضى القرار بتكليف الوليد سيد أحمد محمود، بتسيير مهام النائب العام.

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وكان تجمع المهنيين السودانيين المعارض، والذي يشارك بقوة في الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السوداني عمر البشير، دعا أمس الاثنين، إلى إقالة رئيس القضاء ونوابه وتنحية النائب العام.

وسبق أن أصدر المجلس العسكري قرارات بحل الحكومة المركزية والوقائية، وكلف قادة المناطق العسكرية بإدارة شؤون الولايات الـ18 في البلاد.