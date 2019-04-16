انت الان تتابع تفاصيل خبر "حميدتي" يعلن موقف السودان الجديد من المشاركة بحرب اليمن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 06:49 مساءً - أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الاثنين، استمرار القوات السودانية المشاركة في الحرب باليمن، ضمن قوات التحالف السعودي الإماراتي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، عن الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس، قوله: "إننا متمسكون بالتزاماتنا تجاه التحالف في اليمن، وستبقى قواتنا حتى يحقق التحالف أهدافه".

والسودان شريك في التحالف ضد مليشيا الحوثيين في اليمن، ويقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف الذي بدأ عملياته في مارس 2015.

وكانت تقارير كشفت في وقت سابق أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، كان يتولى عملية تنسيق إرسال الجنود السودانيين، وأشرف على القوات التي حاربت في صفوف التحالف.

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وكان البشير أرسل قوات إلى اليمن عام 2015 في إطار تحول رئيسي في السياسة الخارجية، شهد تخلي الخرطوم عن علاقاتها المستمرة منذ عقود مع إيران عبر الانضمام للتحالف الذي تقوده الرياض.

وتصاعدت في الفترات الأخيرة المطالب في الشارع السوداني بسحب تلك القوات التي لا يعرف عددها على وجه اليقين.

وللعام الخامس على التوالي يشهد اليمن حرباً ضروساً بين القوات الموالية للحكومة التي يدعمها التحالف السعودي الإماراتي، ومسلحي مليشيا الحوثي الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014.

ويواجه التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن انتقادات ودعوات لعقوبات من قبل مؤسسات ومنظمات حكومية ودولية، من جراء استخدام الأسلحة ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان التي تسببت بمقتل نحو 10 آلاف شخص.