شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان المصري يوافق على تمديد فترة رئيس الجمهورية عامين والان نبدء بالتفاصيل

وافق البرلمان المصري فى جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على التعديلات الدستورية المقترحة ومنها تعديل المادة 140 والتى تنص على زيادة فترة الرئاسة إلى 6 سنوات وفترة الحكم دورتين متتاليتين والتى ستقضى بعد الموافقة عليها بالاستفتاء الشعبي الى تمديد فترة الرئيس السيسي لمدة عامين حسب المادة الانتقالية الواردة بالتعديلات.

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