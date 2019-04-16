الجيش التشادي: ارتفاع قتلى إرهابيي بوكو حرام إلى 63

ارتفع قتلى تنظيم بوكو حرام الإرهابي، الثلاثاء، إلى 63 إرهابيا بعد اشتباكات متواصلة مع الجيش التشادي منذ أمس، بعد هجوم شنه عناصر الجماعة الإرهابية على قاعدة عسكرية قرب بحيرة تشاد.



وقال الناطق باسم الجيش التشادي الكولونيل عزم برماندوا، في تصريحات صحفية، إن "7 جنود من الجيش قتلوا أمس وجرح 15 عندما هاجم الإرهابيون قواتنا عند منتصف الليل في بوهاما بمنطقة بحيرة تشاد".

وأضاف أن "قوات الجيش قتلت أكثر من 63 إرهابياً"، مؤكداً مواصلة البحث عن مهاجمين آخرين.

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وأكد الناطق الرسمي أن وزير الدفاع التشادي داوود يايا إبراهيم وقائد أركان الجيش طاهر إيرادا حضرا إلى موقع الاشتباكات لتقييم الوضع الأمني ولإرسال مزيد من التعزيزات.

وتشارك تشاد في القوة المشتركة المدعومة من دول غربية إلى جانب الكاميرون والنيجر ونيجيريا، ومهمتها مكافحة إرهاب بوكو حرام بمنطقة بحيرة تشاد بمساعدة لجان مراقبة مؤلفة من محليين.

يشار إلى أنه قُتل أكثر من 27 ألف شخص منذ بدء تمرد بوكو حرام في شمال شرقي نيجيريا عام 2009، فيما لا يزال 1.8 مليون شخص غير قادرين على العودة إلى بيوتهم.

وامتدّ النزاع إلى الدول المجاورة، النيجر وتشاد والكاميرون؛ ما أدى إلى أزمة إنسانية في منطقة بحيرة تشاد.