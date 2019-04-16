أول شحنة مساعدات إنسانية للصليب الاحمر تصل الى العاصمة الفنزويلية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

وصلت الثلاثاء الى مطار كراكاس أول شحنة مساعدات إنسانية للجنة الدولية للصليب الاحمر مخصصة لفنزويلا التي تشهد نقصا كبيرا في المواد الغذائية والادوية، وفق ما أفاد مسؤول فرانس برس رافضا كشف هويته.

وقال المصدر "اؤكد وصول هذه الشحنة التي تضم خصوصا أدوية وتجهيزات طبية".

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واللجنة الدولية للصليب الاحمر توافقا الاسبوع الفائت على إرسال هذه المساعدة.