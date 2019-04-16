الشرطة الإسبانية تخلي برجا يضم أربع سفارات في مدريد بعد "إنذار خاطئ بوجود قنبلة"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الشرطة الإسبانية تطوق شارع باسيو دي لا كاستيلانا في مدريد في 16 أبريل 2019

أعلنت الشرطة الإسبانية الثلاثاء أن إنذارا بوجود قنبلة أدى إلى إخلاء برج من 57 طابقا في العاصمة مدريد يضم أربع سفارات كان "خاطئا". وقالت الشرطة عبر حسابها على موقع تويتر: "تمكنا من تحديد أن الإنذار كان خاطئا".

وجراء التهديد، جرى إخلاء برج تورسباسيو الذي يضم أيضا سفارات بريطانيا وكندا وهولندا، لتشرع الشرطة في عملية التفتيش. كما سارعت فرق إطفاء وطوارئ إلى المكان.

وقال متحدث باسم الشرطة إن "التهديد" تلقته السفارة الأسترالية التي أشارت في حسابها على تويتر إلى أنها "ستكون مغلقة بقية اليوم".

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وبعيد رفع الإنذار، بدأ الموظفون في حدود منتصف النهار بتوقيت غرينيتش بالعودة إلى المبنى، فيما قال موظف مفضلا عدم ذكر اسمه إن عمليات الإخلاء تمت بهدوء واحتاجت إلى ما بين 5 و10 دقائق، وأضاف أن الموظفين "يقومون عادة بمحاكاة".

ويتألف المبنى من 57 طابقا ويقع في شارع باسيو دي لا كاستيلانا الذي يعبر مدريد من الشمال إلى الجنوب. ويبلغ ارتفاعه 235 مترا وهو ضمن أربعة أبراج تشكل مركز أعمال في شمال العاصمة الإسبانية.