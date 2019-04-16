البابا يدعو الجميع الى "حشد جهودهم" للمساهمة في إعادة بناء نوتردام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - البابا فرنسيس

دعا البابا فرنسيس الثلاثاء "الجميع الى حشد جهودهم" لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام الباريسية غداة الحريق المدمر الذي ضربها.

وكتب الحبر الأعظم في برقية الى رئيس اساقفة باريس المونسينور ميشال اوبوتي "مع توجيه التحية الى شجاعة عناصر الاطفاء الذين تدخلوا لاحتواء الحريق، آمل في ان تصبح كاتدرائية نوتردام مجددا، بفضل اعمال اعادة البناء وحشد جهود الجميع، هذه الدرة الجميلة في قلب المدينة، رمزا لايمان من شيدوها وكنيسة أما لابرشيتكم وتراثا معماريا وروحيا لفرنسا والانسانية".

واكد انه يشاطر المؤمنين و"جميع الفرنسيين حزنهم" ويرفع الصلاة من اجلهم.

واضاف البابا ان "هذه الكارثة اصابت صرحا تاريخيا باضرار بالغة. لكنها اصابت ايضا رمزا وطنيا عزيزا على قلوب الباريسيين والفرنسيين على اختلاف انتماءاتهم".

Advertisements

واعلن الاليزيه ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيتحدث الى البابا فرنسيس بعد الظهر.

واضاف ان "الرئيس تلقى اتصالات محلية ودولية عدة هذا الصباح" وخصوصا من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش والرئيس الاميركي دونالد ترامب والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل و"سيتحدث ايضا الى البابا فرنسيس بعد الظهر".

وأخمِد حريق كاتدرائية نوتردام الذي أثار صدمة وحزنا في مختلف أنحاء العالم، بشكل كامل صباح الثلاثاء فيما أكدت السلطات أنها تستبعد فرضية أن يكون عملا متعمدا مع بدء تدفق التبرعات لإعادة بناء الصرح التاريخي.