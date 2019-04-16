السيطرة على حريق كاتدرائية نوتردام جزئيا

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حريق كاتدرائية نوتردام

أعلنت فرق الإطفاء في باريس السيطرة على حريق كاتدرائية نوتردام وإخماده جزئيا، بعد ليلة طويلة، تمكن من خلالها من إنقاذ الهيكل الرئيسي للكاتدرائية التاريخية في وسط باريس التي اندلع فيها مساء الإثنين حريق ضخم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المتحدث باسم فرق الإطفاء الليفتنانت كولونيل جابريل بلوس، لوكالة «فرانس برس»، الثلاثاء، إنه «تمت السيطرة بالكامل على الحريق، لقد أخمد جزئيا، وهناك بؤر لا تزال مشتعلة نعمل على إخمادها». وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن «الأسوأ تم تجنبه» في الحريق الذي أدى إلى انهيار برج الكاتدرائية وسقفها.

ووعد ماكرون بإعادة بناء المعلم التاريخي الذي سبب احتراقه صدمة وحزنا في العالم أجمع.ولدى تفقده كاتدرائية نوتردام «السيدة العذراء» في وسط العاصمة، قال ماكرون إن «الساعات المقبلة ستكون صعبة»، وأضاف: «سنعيد بناء نوتردام».وقال قائد فرق الإطفاء في باريس جان-كلود غالية للصحفيين: «يمكننا القول إن الهيكل الرئيسي