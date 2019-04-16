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“الجبير” يرأس وفد المملكة إلى موسكو للمشاركة في المنتدى الوزاري العربي – الروسي

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

رأس وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة العربية إلى موسكو للمشاركة في المنتدى الوزاري العربي – الروسي في دورته الخامسة.

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ويبحث المنتدى، أبرز الملفات الإقليمية ومنها الوضع في سوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى مجالات التعاون في مكافحة الإرهاب، وأوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وينعقد المنتدى الوزاري بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين بارزين من غالبية الدول العربية.

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