- 1/2
- 2/2
الان تتابع “الجبير” يرأس وفد المملكة إلى موسكو للمشاركة في المنتدى الوزاري العربي – الروسي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
رأس وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، وفد المملكة العربية السعودية إلى موسكو للمشاركة في المنتدى الوزاري العربي – الروسي في دورته الخامسة.
ويبحث المنتدى، أبرز الملفات الإقليمية ومنها الوضع في سوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى مجالات التعاون في مكافحة الإرهاب، وأوجه التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وينعقد المنتدى الوزاري بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين بارزين من غالبية الدول العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر “الجبير” يرأس وفد المملكة إلى موسكو للمشاركة في المنتدى الوزاري العربي – الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.