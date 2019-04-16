الان تتابع مشروع قرار أممي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
يدعو مشروع قرار عرضته بريطانيا على مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وينص المشروع على أن مجلس الأمن يطالب جميع الليبيين بوقف التصعيد فورا، والتزام وقف إطلاق النار، والتعاون مع الأمم المتحدة من أجل ضمان وقف تام وشامل للأعمال العدائية في ليبيا.
وقُتل ما لا يقل عن 174 شخصًا وجُرح 758 منذ أن بدأت قوات حفتر هجومها في 4 أبريل للسيطرة على طرابلس، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الثلاثاء منظمة الصحة العالمية.
وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن سيعقد الثلاثاء جلسة مناقشة أولى للمشروع الذي وزّعته بريطانيا ليل الإثنين.
ولم يتّضح متى سيصوّت المجلس على المشروع، لكن دبلوماسيون دعوا إلى الإسراع في التحرّك لتجنيب العاصمة الليبية اندلاع حرب شاملة.
والقرارات التي يتبنّاها المجلس ملزمة قانونا.
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