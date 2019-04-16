مصر.. البرلمان يقر تعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

وافق مجلس النواب المصري ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا على المادة 140 فقرة أولى والمتعلقة بمدة الرئاسة.

وجاء نص المادة كالآتي مادة (140) فقرة أولى: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

ووافق المجلس أيضا على المادة “241 مكرر” مضافة، والمتعلقة بمدة الرئاسة، والتي تنص على أن “مدة رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”، على أن تمتد الفترة الحالية للرئيس سنتين، ويجوز للرئيس فترة أخرى لمدة 6 سنوات”.

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كما وافق المجلس على المواد المتعلقة باستحداث منصب رئيس الجمهورية.

وتنص الماد ة الخاصة بذلك على أنه يحق “لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد إختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية”.

كما وافق المجلس أيضا على المادة 160 الفقرة الأولى (مستبدلة)، والتي تنص على أنه “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله”.

وافق الأعضاء علي مادة 160 الفقرة الأخيرة (مستبدلة)، وتنص على أنه “ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب”.