السودان.. إقالة النائب العام من منصبه

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام، ومساعده الأول، وكلف الوليد سيد أحمد محمود، بتسيير مهام النائب العام.

وأنهى القرار أيضا خدمة رئيس النيابة العامة عامر إبراهيم ماجد، وكلف الوليد سيد أحمد محمود، بتسيير مهامه.

وتأتي القرارات الأخيرة ضمن حزمة المطالبات المستعجلة التي دفع بها تجمع المهنيين السودانيين، والذي يقود الحراك في الشارع السوداني منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي.