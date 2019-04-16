إخلاء برج يضم عدة سفارات في مدريد بعد إنذار بوجود قنبلة

أعلنت الشرطة الإسبانية، أنه تم إخلاء برج يضم سفارات كندا، وبريطانيا، وأستراليا، وهولندا، في مدريد، اليوم الثلاثاء، بعد إنذار بوجود قنبلة.
وقال الناطق باسم الشرطة: "تلقينا إنذاراً بوجود قنبلة. وبدأ الإخلاء. يجب القيام بعملية تفتيش".
وأعلنت السفارة الأسترالية على تويتر، أنها "ستكون مغلقة لبقية النهار".
والبرج يقع في شارع باسيو دو لا كاستيلانا، الذي يعبر مدريد من الشمال إلى الجنوب.
ويبلغ ارتفاعه 235 متراً وهو ضمن أربعة أبراج تشكل مركز أعمال في شمال العاصمة الإسبانية.
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