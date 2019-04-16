مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بليبيا

كشفت قناة العربية، عن مضامين المسودة الأولية لمشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن حول ليبيا، ستقوم الدول الأعضاء بمناقشته خلال الأيام القادمة. ويعبر المشروع عن القلق العميق تجاه النشاطات العسكرية بالقرب من طرابلس، والتي اعتبرها مهددة لاستقرار ليبيا. كما يطالب المشروع، جميع الأطراف بالتهدئة الفورية والالتزام بوقف إطلاق النار. ودعا المشروع جميع الدول الأعضاء لاستخدام نفوذها على الأطراف في ليبيا لضمان الالتزام بتطبيق هذا القرار. Advertisements وأعرب المشروع عن انزعاج مجلس الأمن من الآثار الإنسانية الخطيرة للعمليات العسكرية الجارية. وشدد مشروع القرار على اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لضمان الإيصال غير المشروط للمساعدات الإنسانية. وطالب الأطراف الليبية بضرورة الانخراط في محادثات تحت إشراف المبعوث الخاص غسان سلامة بهدف إيجاد حل سياسي. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الامن يعتبر أن الوضع في ليبيا يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ما يشير إلى أن القرار سيكون تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

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