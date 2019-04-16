الحربي: قطر راهنت بملياراتها والإخوان لإفساد الوطن العربي

هاجم الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، اليوم الثلاثاء، الإخوان المسلمين وقطر. وأوضح الحربي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - متحدثا عن الإخوان - "الشعوب العربية ترفضهم في الجزائر وتونس وليبيا والسودان كما لفضتهم مصر من قبل". وتابع" تنظيم الاخوان الارهابي يعيش أسوأ حالاته والخناق يضيق أكثر فأكثر على قطر وحليفتها تركيا". وبين أن "قطر راهنت بملياراتها والاخوان لإفساد الوطن العربي فقاطعهم الجيران وقريبا سيلعنهم الباقون".

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