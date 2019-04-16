إقالة رئيس القضاء السوداني وتعيين "أبوشورة" خلفا له

عيّن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، اليوم الثلاثاء، يحيى الطيب أبوشورة، رئيسا للجهاز القضائي السوداني، وفقا للعين الإخبارية.

وقال المجلس العسكري الانتقالي، في بيان، إن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس، أصدر قرارا بتعيين يحيى الطيب إبراهيم أبوشورة رئيسا للجهاز القضائي خلفا لعبدالمجيد إدريس علي.

وشهد السودان حراكا شعبيا بدأ في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي ضد حكم الرئيس عمر البشير الذي مكث في السلطة لمدة 30 عاما.

وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الجاري؛ حيث أعلن الجيش عزل البشير واعتقاله في مكان آمن، وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، تتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

وأصدر المجلس العسكري الانتقالي، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات بينها إعفاء مدير عام الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون من منصبه محمد حاتم سليمان وتعيين ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﻣﺮﺗضى ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ حاكما ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ السودانية.