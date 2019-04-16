قطر تعلن رسمياً دعمها للإرهابيين في ليبيا وتتهجم على الجيش الوطني

أعلنت قطر رسمياً دعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا، بدعوتها لحضر السلاح على الجيش الليبي الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر لتطهير العاصمة طرابلس من العناصر المتطرفة .

ونقلت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعا إلى "حظر فعال للسلاح على خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي" وبانسحاب قواته من المناطق التي سيطر عليها في الآونة الأخيرة.

ووبحسب الصحيفة فإن الوزير القطري "يشعر بالرضا بعد أن أبلغه نظيره الفرنسي بأن باريس تعمل في سبيل عقد مؤتمر مزمع للمصالحة الوطنية في ليبيا".

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وانحازت قوى إقليمية للأطراف المختلفة التي تتنافس على السلطة في ليبيا منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي.

ورد وزير خارجية قطر على سؤال عن كيفية حل الصراع قائلاً: "يمكن أن يحل عن طريق فرض حظر سلاح فعال على حفتر يمنع هذه الدول التي أمدته بالذخيرة والأسلحة الحديثة من الاستمرار في القيام بذلك".

وتقول السلطات في شرق ليبيا إن قطر تدعم منافسيها من الفصائل ذات الميول الإرهابية في غرب ليبيا.