صحيفة: عام التسامح في الإمارات يؤكد مدى الحس الإنساني الذي تنعم به الدولة

كتبت صحيفة إماراتية، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، أكد أهمية ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش والاعتدال ونشر قيم السلام والتآلف، وضرورة التعاون الدولي لاجتثاث وباء الإرهاب وخطاب الكراهية، وذلك خلال استقبال سموه لإمامي مسجدي النور ولينوود بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، اللذين شهدا المجزرة الإرهابية الشنيعة بحق مصلين أبرياء.

وقالت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - إن البناء في الإنسان وغرس القيم وتأكيد أهمية الانفتاح وقبول الآخر مهما كانت الفوارق، هو عبارة عن لقاح حقيقي في أي دولة تدرك أهمية القيم وتبني كوادرها وشعبها على هذه القيم، في مواجهة أية أفكار هدامة، وإغلاق جميع المنافذ في وجه خطاب الكراهية والتطرف الذي يمكن أن ينحرف بالإنسان عن الفطرة السليمة الواجبة، ولاشك أن الكثير من التجارب الحضارية حول العالم وخاصة تجربة دولة الإمارات، التي بينت قدرتها على صناعة الإنسان الواعي المنفتح والمتعاون الذي يمكنه أن يمد جسور التآلف والتعايش مع جميع شعوب العالم، ولاشك أن التجربة التي يزخر بها المجتمع الوطني الإماراتي خير شاهد ودليل على نتاج البناء السليم في الإنسان، حيث يتعايش على أرض الدولة المباركة أكثر من 200 جنسية ويقدمون الدليل على أن ما يقرب بين جميع الشعوب والأمم على اختلاف العادات والثقافات أكبر بكثير مما يفرقها، وأن الأفكار التي تقوم على الأحقاد ورفض الآخر تخالف السوية الإنسانية السليمة وما يجب أن تكون عليه.

وأضافت أنه في كل مكان حول العالم أتيحت الفرصة لخطاب الكراهية أن يجد من يروج له، فكانت النتائج مع الأسف محزنة وكارثية، خاصة في غياب الدور التوعوي الذي يتحمله الجميع، خاصة رجال الدين الذين يتصدر واجباتهم ومهامهم، تعريف المجتمعات بنزاهة الأديان وأنها ترفض العنف والتفرقة والعنصرية وتقوم على احترام الإنسان وحياته ومعتقده أيا كان، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عندما أشار إلى أن: " ما تشهده العديد من مناطق العالم من أعمال عنف وإرهاب هو نتاج للفكر المتطرف وخطاب الكراهية الذي تقف وراءه قوى التطرف".

وقالت "الوطن " في ختام افتتاحيتها إنه في إمارات الإنسان تسمى الأعوام بأسماء عظيمة، وعام التسامح في الدولة، الذي هو امتداد لـ " عام زايد "، يؤكد مدى الحس الإنساني الذي تنعم به الدولة وشعبها وجميع المقيمين بها، والإدراك العميق لضرورة تنقية النفس البشرية، وجعل التسامح والمحبة والإيمان بأهمية التعايش، زادا لها في مسيرتها نحو الغد، الذي يقوم قبل كل شيء على الإنسان الحضاري المؤمن بما يعزز التآخي الإنساني، وهي تجربة قدمت للعالم أجمع البرهان على قوتها ومناعتها وبات كل طامح للنجاح يسارع لينهل من خصالها الثرية