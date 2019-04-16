أخبار ليبيا.. الجيش يقترب من مشارف مدينة الزنتان

قال مصدر عسكري ليبي، اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش الوطني الليبي اقتربت من مشارف مدينة الزنتان، جنوب غربي طرابلس.
وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن قوات الجيش نجحت في فتح محور "الكسارات" (جنوب غرب العاصمة)، ومن ثم أصبح لهم 8 محاور في العاصمة.. وفق "العين الإخبارية".
وتابع: "تم اقتحام صفوف قوات (آمر المنطقة الغربية) أسامة الجويلي، وقطع الإمدادات التي تذهب داخل طرابلس للمليشيات"، مؤكدا: "قواتنا تفصلها القليل عن مدينة الزنتان".
وفيما يتعلق بالأنباء حول قصف المليشيات لبلدية الجفرة من قبل مليشيات مصراتة (غرب)، قال المصدر: "لا توجد أي أضرار، تم قصف كومة رمال فقط".
وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أطلق الجيش الليبي عملية عسكرية أطلق عليها اسم "طوفان الكرامة" لتحريرها من الإرهابيين والمليشيات المسلحة.
وأحرز الجيش الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع هذه المليشيات المسلحة غربي البلاد وتمت السيطرة على 7 محاور في العاصمة بينها "صلاح الدين" و"طريق المطار" و"الكريمية"
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