ملهمة ثورة السودان تتزوج من ضابط في الجيش في مقر القيادة العامة (فيديو)

نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى فى السودان، فيديو قالوا إنه لزواج أيقونة الثورة السودانية آلاء صلاح ، الملقبة بـ”كنداكة” من ضابط في الجيش السوداني بمحيط مقر القيادة العامة للجيش فى الخرطوم.

وباتت آلاء صلاح ذات الـ22 سنة رمزا لحقوق النساء في السودان بعدما اعتلت سطح إحدى السيارات وهتفت في الحشود “ثورة ثورة” ليكرر الهتاف بعدها آلاف السودانيين والسودانيات الذين خرجوا في احتجاجات انتهت بالإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.

بعد أن ذاع صيتها بين المتظاهرين، طالب ناشطون سودانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بناء تمثال للناشطة السودانية آلاء صلاح، وذلك أمام مبنى القيادة العامة التي شهدت احتجاجات متواصلة تطالب بتغيير النظام القائم في السودان.

وانتشرت صور رسومات وجداريات للفتاة السودانية التي انتشرت صورها في وسائل إعلام عالمية ” آلاء صلاح “، وتصدرت صورتها الشهيرة لوحات إعلانية ضخمة في بلدها السودان.