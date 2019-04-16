عبر الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، عن وقوفه وتعاطفه من فرنسا حكومة وشعبا جراء الحريق الذي التهم كاتدرائية نوتردام.
وكتب بن زايد، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، 16/نيسان/2019: ليلة حزينة. شهدها العالم باحتراق كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس.
وأضاف بن زايد: نقف متضامنين ومتعاطفين مع فرنسا قيادة وشعباً لخسارة أحد أعرق وأشهر معالم التراث الإنساني العالمي..
وختم تغريديه بالقول: هذه المنارات كانت وستظل توحد الشعوب وتجمعهم على الخير.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد أبو ظبي: متعاطفون ومتضامنون مع فرنسا لاحتراق أشهر معالم التراث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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