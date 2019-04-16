المجلس العالمي للتسامح والسلام: العالم يتألم لحريق كاتدرائية نوتردام

أعرب المجلس العالمي للتسامح والسلام عن أسفه للحريق المروع الذي لحق بكاتدرائية نوتردام التاريخية في العاصمة الفرنسية باريس، وفقا للعين الإخبارية.

وقال أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس، في بيان، الثلاثاء: "العالم يتألم لهذا الحادث المروع الذي أصاب أحد أهم المعالم الحضارية والدينية التاريخية في العالم" مبدياً تضامن المجلس مع حكومة وشعب فرنسا جراء الحادث.

وأكد الجروان أن المجلس يولي أهمية قصوى للحفاظ على المعالم الدينية التاريخية لما تتمتع به من رمزية حضارية وثقافية كبيرة ليس فقط لدى الشعب الفرنسي بل للعالم أجمع.

وتابع أن المجلس يثمن جهود السلطات الفرنسية في السيطرة على الحريق، متمنيا إخماده بأقل الأضرار الممكنة وإعادة ترميم الكاتدرائية حفاظا عليها.