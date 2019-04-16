ماكرون: حريق كاتدرائية "نوتردام" مأساة مروعة وسنعيد بناءها

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حريق كاتدرائية "نوتردام"، وسط العاصمة باريس بأنه "مأساة مروعة"، مؤكدا أن بلاده ستعيد بناءها، وفقا للعين الإخبارية.

وقال الرئيس الفرنسي في كلمة له بموقع الحريق: "ما حدث اليوم في كاتدرائية "نوتردام" مأساة حزينة ورهيبة".

وأضاف: "تفادينا الأسوأ في حريق الكاتدرائية على الرغم من عدم انتصارنا الكامل"، داعيا الخبراء للمساهمة في إعادة بناء الكاتدرائية.

وأشاد بدور قوات الإطفاء لإنقاذ ما يمكن من الكاتدرائية، مضيفا: "الفترة المقبلة ستكون صعبة وبفضل الجهود لم تنهار الواجهة الأساسية للكاتدرائية".

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وارتسمت علامات الصدمة والحزن على وجوه الفرنسيين الموجودين في محيط كاتدرائية "نوتردام" بعد أن التهمتها النيران، مساء الإثنين.

وتعد كاتدرائية "نوتردام" أحد أشهر المعالم في العاصمة الفرنسية، إذ يعود تاريخ بنائها إلى القرن الـ12، وهي مدرجة على قائمة التراث العالمي المُعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو".

وامتد الحريق في الكاتدرائية إلى السطح، وسرعان ما التهم قمّة برجها العملاق الذي انهار إثر ذلك، ثم سقط السطح كلياً.