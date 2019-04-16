شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري: لا مزيد من التأجيل لمطالب المتحجين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر) قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم (الثلاثاء)، إن الجيش يبحث كل الخيارات لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد بأسرع وقت ممكن. قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم (الثلاثاء)، إن الجيش يبحث كل الخيارات لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد بأسرع وقت ممكن. وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي، قال صالح إن الوقت ينفد وإن الجزائر لا تستطيع تحمل المزيد من التأجيل. مضيفاً أن مزيداً من التحركات ستتخذ لتلبية مطالب المحتجين.



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