شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب اليمني يدين اعتداءات مليشيات الحوثي على المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (سيؤن) أصدر مجلس النواب اليمني اليوم (الثلاثاء)، بيانًا ختاميًا أدان فيه اعتداءات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران المتكررة على أراضي المملكة العربية أصدر مجلس النواب اليمني اليوم (الثلاثاء)، بيانًا ختاميًا أدان فيه اعتداءات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك استهداف المدن الآهلة بالسكان، والمقدسات، بالصواريخ والطائرات المسيرة، وكذلك ممارسات مليشيات الحوثي الإرهابية في تكريس الطائفية والتغيير الفكري والمذهبي في اليمن، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم الشرعية، وإلزام المليشيات الحوثية بتنفيذ اتفاق الحديدة دون مزيد من المماطلات. ودعا المجلس أبناء الشعب اليمني كافة في المناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيات الحوثية إلى التصدي لها، مقدمًا للمملكة العربية السعودية الشكر والامتنان ولدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة على تجاوبها مع دعوة رئيس الجمهورية اليمنية، مثمنًا استضافة المملكة لمئات الآلاف من أبناء الشعب اليمني.



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