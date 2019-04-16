أمطار غزيرة في أفغانستان بعد جفاف حاد

اسماء السيد - كابول: هطلت امطار غزيرة في الايام الاخيرة في افغانستان، التي تعرضت للجفاف في وقت سابق، ما تسبب بفيضانات اسفرت عن مصرع خمسة اشخاص على الاقل وجرفت منازل، بما في ذلك في كابول، كما ذكر مسؤولون الثلاثاء.

وتأثرت ست عشرة من الولايات الاربع والثلاثين في الساعات الاربع والعشرين الماضية، بالفيضانات التي دمرت او ألحقت اضرارا بمئات المنازل وجرفت المواشي، كما قال حشمت باهوداري، المتحدث باسم السلطة الافغانية لادارة الكوارث.

وقال جيلاني فرهد إن ولاية هراة في غرب أفغانستان، كانت الأكثر تضررا، فقد قُتل خمسة أشخاص على الأقل عندما انهارت منازلهم.

وأضاف أن السلطات في الولاية تبحث ايضا عن 17 راكبا في عربة جرفتها المياه مساء الاثنين في منطقة أوبي.

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وفي العاصمة، ارتفع مستوى المياه في نهر كابول وغمر الشوارع والأحياء المحيطة.

وحذرت السلطات الثلاثاء السكان الذين يقيمون على امتداد النهر من ان عليهم الاستعداد لإخلاء منازلهم مع ارتفاع منسوب المياه.

وقال حشمت بهادوري المتحدث الرسمي باسم السلطة الافغانية لادارة الكوارث، إن نحو 113 منزلا دُمرت جزئيا أو كليا في كابول.