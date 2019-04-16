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شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يقر التمثيل الملائم للشباب والعمال والفلاحين وذوى الإعاقة والأقباط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على تعديل المادتين (243) و(244) من الدستور، واللتان تضمنان التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج بمجلس النواب.
مادة 243 (مستبدلة):
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.
مادة 244 (مستبدلة) :
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
من ناحيته اقترح النائب محمد صلاح عبد البديع، أن يكون التمثيل الملائم لمدة فصلين تشريعيين فقط، وأن يكون التمييز الإيجابى لفترة انتقالية، وأخذ الدكتور عبد العال التصويت على المُقترح وجاءت النتيجة أقلية، ورُفض الاقتراح.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية والتصويت عليه.
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