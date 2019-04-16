على عبد العال: أخشى أن تجر المعارضة الأغلبية إلى معركة لا داعى لها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه قادر على الرد على أى من النواب الذين قد يخرجون عن النص، موضحا "أنا لدى القدرة على الرد، لكن أخشى من أن تجر المعارضة الأغلبية إلى معركة لا داعى لها". Advertisements وكانت مشادات قد نشبت بين نواب الأغلبية والنائب أحمد الطنطاوى عضو تكتل 25 – 30 بقاعة الجلسة العامة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية والتصويت عليه.

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