علاء عابد: نؤيد التعديلات الدستورية تلبية لنداء الوطن لتستمر المسيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته على التعديلات الدستورية، مشددا على أن المرأة تستحق التمثيل فى البرلمان بأكبر من نسبة 25%.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة.

وبدأ "عابد"، كلمته فى الجلسة، بالاستعانة بكلمة لأغنية للفنان الراحل محمد فوزى، قائلا: "بالنيابة عن نواب البرلمان أهدى للشعب المصرى كلمات، غنى بها المبدع محمد فوزى، ونقول لهم، بلدى أحببتك يا بلدى حبا فى الله وللأبد".

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وتابع: "إذا كنا نغير فى الدستور، فالأصل هو التغيير والاستثناء هو عدم التغيير، الأصل طالما الوطن يحتاج لتعديلات لتستمر المسيرة والبناء، فنلبى نداء الوطن، وهناك كثير من الاعتراض على نسبة الـ25% للمرأة، فالمرأة بدأت تمارس حقها فى التصويت سنة 71 والرجال سبقوها بـ100 عام فى التصويت والمشاركة السياسية، بالتالى حقها 25% كحد أدنى، وكل البرلمانات السابقة، كانت المرأة لم يتجاوز تمثيلها 2,3% وآخرها برلمان 2012".

وأشار إلى أن المواطن المصرى لم يشعر بدور البرلمان رغم أنه أصدر أكثر من 500 تشريع، وأنه إذا وجدت غرفة ثانية للبرلمان ويكون لها دور تشريعى، سيتم إنجاز التشريعات بشكل أسرع.