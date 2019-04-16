شكرا لقرائتكم خبر عن السويدى: مدة 6 سنوات للرئاسة عادلة..وكيف نحرم من حمل المسئولية من حقه بالترشح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب المهندس محمد السويدى، موافقته على التعديلات الدستورية، وقال إن الدستور ليس قرآنا، والتعديلات ضرورية.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة.

وتابع: "كان ليا بعض الآراء بأن تضاف بعض المواد للتعديلات، مثل مادة انتخابات المحليات كان لابد من تعديلها لسهولة إجراء انتخابات المحليات، وكذلك إدارة المحاجر والمناجم، والمدة المتاحة لحق الانتفاع قليلة، وذلك لمزيد من الاستثمارات".

واستطرد: "كلنا نعلم الجو العام الذى شهد عمل الدستور، فمدة الرئاسة 4 سنوات لا تكفى على الإطلاق، وهنا أمثلة فى العالم كله تزيد عن هذه المدة، فكنا نمر بمرحلة انتقالية تمر بها البلاد بظروف شديدة، فكيف نمنع الذى حمل المسئولية على عاتقه من حقه الانتخابى، بالتالى كل التقدير والاحترام لمن تقدم بهذا التعديل وأن يتم الاتفاق على 6 سنوات لمدة الرئيس الحالية، فكثير من القوانين كلها تشمل فترات انتقالية، و6 سنوات فترة عادلة، ولابد أن يكون هناك مجلس شورى ومجلس نواب، وكان لابد من الاستفادة من الجميع ـ والدستور ليس قرآنا، وأوافق على هذه التعديلات".

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