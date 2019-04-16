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مجلس النواب يوافق علي تطبيق كوتة المرأة اعتبارا من الفصل التشريعي التالى

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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق علي تطبيق كوتة المرأة اعتبارا من الفصل التشريعي التالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي المادة المستحدثة برقم 244، والتي تفيد بسريان حكم الفقرة الأولي من المادة 102، والتي تخصص بما لا يقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، اعتبارا من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم.

وتنص المادة (244 مكرراً) علي يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم، بينما تنص المادة (102) في فقرتها الأولي علي أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.

وكانت الجلسة العامة قد شهدت رفض النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، المادة المستحدثة لمنحها تحصين للبرلمان المصري القائم من الحل، متابعاً : " لماذا لا تجرى انتخابات برلمانية جديدة وينتخب الشعب من يريد ويقيم المعارضة والأغلبية"، فعلق رئيس البرلمان قائلاً : " إذن أنت مع حل المجلس"، فعاد طنطاوى ليؤكد : أن البرلمان الحالي علي مستوي المنتج لا يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، لذا فلنحتكم إلي الشعب.

بدوره علق رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بأنه لن يأخذ التصويت علي مقترحة بحذف المادة ، لاسيما أنه مرتبط بتعديل سابق تقدم به النائب أحمد طنطاوى ورفض.

 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (1)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (2)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (3)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (4)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (5)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (6)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (7)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (8)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (9)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (10)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (11)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (12)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (13)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (14)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (15)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (16)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (17)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (18)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (19)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (20)
 

 

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مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (21)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (22)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (23)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (24)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (25)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (26)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (27)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (28)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (29)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (30)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (31)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (32)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (33)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (34)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (35)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (36)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (37)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (38)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (39)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (40)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (41)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (42)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (43)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (44)
 

 

مجلس النواب يصوت على التعديلات الدستورية (45)
 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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