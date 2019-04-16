"العربية لحقوق الإنسان" تستقبل وفد منتدى المنظمات غير الحكومية التابع للجنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة علاء شلبى وفد منتدى المنظمات غير الحكومية التابع للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والذى يزور القاهرة حاليا لمدة ثلاثة أيام، ويضم الوفد كل من "هانا فورستر" منسق المنتدى ومدير المركز الأفريقى لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (جامبيا)، و"فاطمة الزهراء" من المجلس الوطنى لحقوق الإنسان (المغرب)، و"ناجى مولاي" منسق ائتلاف المنظمات غير الحكومية بشمالى أفريقيا (المغرب).

وحسب بيانا عن المنظمة، ففى إطار الشراكة بين المنتدى والمنظمة لترتيب عقد المنتدى، يعمل الطرفان معا على تنظيم منتدى غير حكومى متنوع القضايا والاهتمامات وتيسير مشاركة المنظمات غير الحكومية الحاصلة على صفة المراقب أو غير الحاصلة فى كافة الفعاليات.

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ولفتت المنظمة، أن الوفد عقد لقاءات مع فريق المنظمة وسلسلة من اللقاءات مع محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وبحضور علاء شلبى رئيس المنظمة.

كما عقد لقاء جمع الوفد بثمانية من كبريات منظمات حقوق الإنسان مصرية بمقر المنظمة حيث جرى الاتفاق على تعزيز المشاركة والتفاعل ومناقشة القضايا الأساسية.

يذكر أن وفد منتدى المنظمات غير الحكومية التابع للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يزور القاهرة حاليا لمدة ثلاثة أيام، وينتقل بعدها الوفد إلى مدينة شرم الشيخ حيث ينعقد منتدى المنظمات غير الحكومية فى الفترة 20 إلى 22 أبريل، تمهيدا لانطلاق أعمال اللجنة الأفريقية فى الفترة من 24 أبريل حتى 14 مايو المقبل.