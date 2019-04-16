البرلمان يوافق على انتهاء مدة الرئيس الحالى بانقضاء 6 سنوات من انتخابه وعلى تعديل المادة 193 الخاصة باختيار رئيس المحكمة الدستورية

كتب عبد اللطيف صبح

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على نص المادة (241) مكررا مضافة، والتى تقضى بانتهاء مدة الرئيس عبد الفتاح السيسى الحالية بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية، وتُجيز له الترشح وإعادة انتخابه لمرة تالية.

وتنص المادة (241 مكرراً) مضافة على:

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

من ناحيته، قال الدكتور على عبد العال، إن هذه المادة تطبق بأثر فورى مباشر على المدة...