البرلمان يوافق على تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة

نور على



وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة 234 من التعديلات الدستورية، التى تنص على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.



وقال الدكتور على عبد العال، إن الحكم فى هذه المادة أصبح دائما بدلا من مؤقت.

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وجاء نص المادة كما وافق عليه المجلس كما يلى:

مادة 234 (مستبدلة)

يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.