بالصور.. كنوز نوتردام الثمينة: إنقاذ "تاج الشوك" للمسيح والتماثيل الـ 16 للرسل والمبشرين والنوافذ الملونة وهناك قطع ثمينة ما تزال مفقودة

ترجمة :أحمد أبوعقيل

لا يزال مصير العديد من كنوز نوتردام مجهولاً بعد الحريق الكبير الذي اندلع في الكاتدرائية التي يعود تاريخها إلى 850 عامًا.

وخاطر رجال الإطفاء والشرطة ورجال الكنيسة بحياتهم الليلة الماضية لنقل قطع أثرية وتاريخية دينية لا تقدر بثمن بعيدًا عن النيران التي اجتاحت نوتردام.

يدخل الخبراء اليوم الكنيسة لاكتشاف الأعمال الفنية الثمينة والآثار الدينية التي لم تحترق.

قال عمدة باريس إن واحدة من أكثر الأشياء التي لا يمكن تعويضها - تاج الشوك الذي اشتهر به يسوع في صلبه – ما يزال آمنًا.

وأكد وزير الثقافة فرانك ريستر، أنه يتم نقل أعمال أخرى من مخزن في قاعة المدينة إلى متحف اللوفر يومي الثلاثاء والأربعاء لتجفيفها وحمايتها.

وقال إنه سيتم إزالة أعظم لوحات الكاتدرائية ابتداء من يوم الجمعة.مضيفا أنهم لم يتعرضوا لأضرار بسبب الحريق ولكن ستحدث أضرار طفيفة بسبب الدخان".

وأضاف أن نوافذ الكنيسة الزجاجية الملونة للقرن الـ13 سليمة ولم تحترق، لكن هناك مخاوف من تأثر ألوانها ، في حين أن السقف الخشبي والأرجوان المزخرف قد احترقا تماما.



تاج الشوك للمسيح

يعد واحدة من أغلى الأشياء في الكاتدرائية ، ويُزعم أنها تاج الأشواك التي ارتداها يسوع المسيح على الصليب ، تم نقلها بعيدًا إلى منشأة آمنة.

ذهب قسيس فرقة إطفاء باريس إلى الداخل مع رجال الإطفاء لإنقاذ التاج.

يبدأ تاريخ تاج الشوك في القرن السادس الميلادي ، حيث يعتقد أن المسيحيين احتفظوا بها في القدس، خلال الحروب الصليبية في عام 1238 ، أعطاها الإمبراطور اللاتيني للقسطنطينية للملك لويس التاسع لكسب دعمه ومحاولة الحفاظ على إمبراطوريته المنهارة، أعاد لويس التاسع التاج إلى فرنسا وأصبح قديسًا فيما بعد.

الشمال والغرب والجنوب روز ويندوز

يعود تاريخ الأعمال الفنية الزجاجية الرائعة في الكاتدرائية إلى القرن الثالث عشر.

كانت هناك مخاوف الليلة الماضية من أن يذوبوا أو ينفجروا لكن رئيس أساقفة باريس أخبر BFM-TV اليوم أنهم آمنون.

قال صحفي فرنسي في الموقع الليلة الماضية إن النافذة الشمالية تبدو آمنة بدون أي علامات على الزجاج المكسور رغم أن رجال الإطفاء ظلوا قلقين.

وقال أستاذ الهندسة المعمارية خوليو بيرموديز إن النوافذ الزجاجية الملطخة "لا يمكن تعويضها حقًا".

تونك سانت لويس

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قال عمدة باريس إن سترة تونسية من القرن الثالث عشر يعتقد أنها ملك للملك لويس التاسع - أُطلق عليها اسم سانت لويس - أصبحت لم تحترق أيضًا.

شارك لويس في فترة حكمه التي استمرت 44 عامًا في الحروب الصليبية وأرسى مبادئ العدالة المبكرة مثل افتراض البراءة.

أعلن قديسا في عام 1297 - العاهل الفرنسي الوحيد الذي حصل على الشرف - وكان مسؤولا عن الحصول على تاج الشوك.

التماثيل للرسل والمبشرين الـ 16

لحسن الحظ تم نقل 16 من التماثيل النحاسية من الجو بالقرب من المستدقة التي تم تدميرها قبل أيام من الحريق.يبدو أن التماثيل الخضراء الرمادية ، التي تمثل الرسل الإثني عشر وأربعة من المبشرين ، قد تم إنزالها بواسطة رافعات من الموقع.قطعة أخرى من آثار الكاتدرائية هي قطعة مزعومة من الصليب الحقيقي - الأداةا التي صلب بها يسوع في القرن الأول الميلادي، تحتوي المجموعة أيضًا على مسمار يُقال إنه من الصليب.

ولم يتضح صباح يوم الثلاثاء ما إذا كانت هذه قد أنقذت جنبا إلى جنب مع تاج الشوك.

تُظهر اللوحة التي رسمها جان جوفنيت عام 1716 للسيدة العذراء مريم وهي ترفع رأسها وذراعيها نحو الجنة ، مع قريبها إليزابيث.

تقع على الحائط الغربي لمدينة سان غيوم داخل الكاتدرائية ، لكن وضعها الحالي غير واضح.

توماس أكويناس ، ينبوع الحكمة.. مفقودة

يُعتقد أن اللوحة التي تحمل اسم القديس توما الأكويني - نافورة الحكمة - تعود إلى عام 1648.

يُظهر اللاهوتي الإيطالي ، الذي كان له تأثير كبير على الفلسفة الغربية ، ورسمه أنطوان نيكولاس.