بيسكوف: موعد زيارة بوتين إلى السعودية لم يتحدد بعد والاستعدادات جارية

أكّد المتحدث باسم الرئيس الروسي ​دميتري بيسكوف​ أن "موعد زيارة الرئيس ​فلاديمير بوتين​ إلى ​المملكة العربية السعودية​ لم يتحدد بعد والتحضيرات جارية".

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي ​عادل الجبير​ قد كشف مؤخرًا أن "موسكو والرياض تعملان على التفاصيل النهائية لزيارة بوتين القادمة إلى المملكة".

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ قام في شهر آذار بزيارة إلى الرياض، كان أحد مواضيع المحادثات الإعداد لزيارة بوتين إلى المملكة العربية السعودية.