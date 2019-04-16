أكّد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن "موعد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية لم يتحدد بعد والتحضيرات جارية".
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير قد كشف مؤخرًا أن "موسكو والرياض تعملان على التفاصيل النهائية لزيارة بوتين القادمة إلى المملكة".
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قام في شهر آذار بزيارة إلى الرياض، كان أحد مواضيع المحادثات الإعداد لزيارة بوتين إلى المملكة العربية السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف: موعد زيارة بوتين إلى السعودية لم يتحدد بعد والاستعدادات جارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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