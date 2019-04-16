حزب العدالة والتنمية يتقدم بطلب لإلغاء نتائج انتخابات البلدية لإسطنبول

أعلن نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، علي إحسان ياووز، أن الحزب تقدم بطلب للجنة العليا للانتخابات بإلغاء نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول.
وخلال تصريح صحفي، أوضح أن "هناك شبهات لم نتمكن من إزالتها بعد واللجنة العليا للانتخابات هي المرجع الوحيد الذي سيزيل هذه الشبهات".
واعتبر ياووز أنه "لو تم فرز كل الأصوات لكنا قد فزنا في الانتخابات"، مشيرا إلى أنه "تم تسجيل نحو 16 ألف و884 صوت من أصوات حزب العدالة والتنمية لصالح حزب الشعب الجمهوري".
يذكر أن المعارضة فازن في انتخابات كل من أنقرة واسطنبول وعدد من المدن الكبرى. وضد خسر مرشح الحزب الحاكم في اسطنبول رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم بفارق بسيط في انتخابات المدينة.
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