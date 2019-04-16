CNN: البنتاغون يطور حلا عسكريا لكبح نفوذ روسيا والصين وكوبا بفنزويلا

نقلت قناة "سي أن أن" عن مصدر في ​وزارة الدفاع الأميركية​ اشارته أن "البنتاغون يقوم بتطوير حلول عسكرية جديدة تهدف إلى ردع النفوذ الروسي والصيني والكوبي على حكم الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​"، مبينا أن "الحلول يمكن أن تشمل مناورات بحرية أميركية في المنطقة.

وأوضح المصدر أن "فكرة وزارة الدفاع تكمن في التشكيك في أي وجهة نظر روسية أو كوبية أو صينية مفادها أنه بإمكانهم الوصول دون عائق إلى المنطقة".

وكان وزير ​خارجية أميركا​ ​مايك بومبيو​ قد ذكر مؤخرًا أن "​الولايات المتحدة​ ستستخدم كل ما في جعبتها من وسائل سياسة واقتصادية لتحميل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المسؤولية عن أزمة بلاده، وأنها ستوضح لكوبا و​روسيا​ أنهما ستدفعان ثمن دعمهما له"، متهما "روسيا بغزو ​فنزويلا​ والوقوف ضد قيادتها بلا أي إذن مسبق".

تجدر الإشارة إلى أن فنزويلا تشهد أزمة سياسية حادة على خلفية المواجهة بين السلطات الشرعية بقيادة مادورو، والمعارضة التي تسيطر على برلمان البلاد بزعامة ​خوان غوايدو​.