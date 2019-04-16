وصول أول شحنة مساعدات إنسانية للصليب الاحمر الى فنزويلا

كشف مصدر لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" أنه وصلت الى مطار كراكاس أول شحنة مساعدات إنسانية للجنة الدولية للصليب الاحمر مخصصة لفنزويلا"، مشيرا الى أن "هذه الشحنة التي تضم خصوصا أدوية وتجهيزات طبية".
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واللجنة الدولية للصليب الاحمر توافقا الاسبوع الفائت على إرسال هذه المساعدة.
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