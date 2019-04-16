وصول أول شحنة مساعدات إنسانية للصليب الاحمر الى فنزويلا

كشف مصدر لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" أنه وصلت الى مطار ​كراكاس​ أول شحنة مساعدات إنسانية للجنة الدولية للصليب الاحمر مخصصة ل​فنزويلا​"، مشيرا الى أن "هذه الشحنة التي تضم خصوصا أدوية وتجهيزات طبية".

وكان الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ واللجنة الدولية للصليب الاحمر توافقا الاسبوع الفائت على إرسال هذه المساعدة.