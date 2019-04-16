ملك الأردن أبرق لرئيس فرنسا معربا عن تضامنه إثر حريق كاتدرائية نوتردام

بعث ملك ​الأردن​ ​عبدالله الثاني​، ببرقية إلى الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، أعرب فيها عن "تضامنه مع ماكرون والشعب الفرنسي، إثر حادث الحريق المأساوي الّذي تعرّضت له ​كاتدرائية نوتردام​ العريقة في ​باريس​".

وعبّر عن أسفه لـ"وقوع هذه الخسارة في كاتدرائية "نوتردام"، الّتي تُعتبر رمزًا دينيًّا وتاريخيًّا عالميًّا وإرثًا كبيرًا للإنسانية".

وكان قد أُخمِد حريق كاتدرائية "نوتردام" الّذي أثار صدمة وحزنًا في مختلف أنحاء العالم، بشكل كامل صباح اليوم الثلثاء، مع بدء تدفّق التبرعات لإعادة بناء هذا الصرح التاريخي.

وأعلن المتحدث باسم جهاز الإطفاء في باريس غابريال بلوس، "أنّنا الآن في مرحلة تقييم الوضع"، لافتًا إلى أنّ "النار العنيفة كانت قد استعرت بسرعة كبيرة في السقف الخشبي على مسافة ألف متر مربع تقريبًا". وأوضح أنّ "المهمّة تنحصر الآن بمراقبة هياكل البناء وحركتها وإخماد أي بقايا لبؤر محتملة".