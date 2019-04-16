الخارجية الروسية: نعترف بالحكومة الجديدة في السودان

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​ أن "موسكو تعترف بالحكومة الجديدة في ​السودان​".

وقد حدث انقلاب عسكري في السودان، يوم 11 نيسان وتم عزل الرئيس السابق ​عمر البشير​ واحتجازه. وترأس ​المجلس العسكري​ الانتقالي ​عبد الفتاح البرهان​، يوم 12 نيسان.

وكان البرهان قد لفت مؤخرًا إلى أنه ألغى قرار منع التجول الليلي الذي فرضه سلفه، وأصدر أوامر بالإفراج عن كل من تم سجنهم بموجب قانون الطوارئ التي فرضها الرئيس المعزول عمر البشير.

وأوضح البرهان، الذي تولى السلطة عقب تنازل سلفه عوض بن عوف عن رئاسة المجلس العسكري، بعد يوم واحد من عزل البشير، أن "المجلس الانتقالي العسكري يلتزم بإرساء الحكم المدني، خلال فترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى، يتم خلالها أو في نهايتها تسليم حكم الدولة لحكومة مدنية مشكلة من قبل الشعب".

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أعلن الخميس الماضي، الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.