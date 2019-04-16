الأسد: قرار أميركا الخاطئ حول الحرس الإيراني يُعتبر أحد عوامل عدم الاستقرار بالمنطقة

أكّد الرئيس السوري ​بشار الأسد​، "إدانة ​سوريا​ للخطوة الأميركية غير المسؤولة ضدّ ​الحرس الثوري الإيراني​"، لافتًا إلى أنّها "تأتي مكمّلة للسياسات الخاطئة الّتي تنتهجها ​الولايات المتحدة الأميركية​ والّتي يمكن اعتبارها أحد عوامل عدم الاستقرار الرئيسية في المنطقة".

وركّز خلال لقائه وزير الخارجية الإيرانية ​محمد جواد ظريف​، أنّ "التمسّك بالمبادئ والمواقف الوطنية ووضع مصالح الشعب كأولوية، كفيل بحماية أي بلد والحفاظ على وحدته والوقوف في وجه أيّ مؤامرة خارجية يمكن أن تستهدفه".

وأعرب الأسد، عن تعازيه القلبية للشعب الإيراني ولذوي ضحايا ​الفيضانات​ الّتي ضربت عددًا كبيرًا من المحافظات الإيرانية مؤخّرًا".