المجلس العسكري الانتقالي في السودان يقيل النائب العام من منصبه

أصدر رئيس ​المجلس العسكري​ الانتقالي في السوان ​عبد الفتاح البرهان​ قرارا بإعفاء النائب العام ومساعده الأول وإنهاء خدمة رئيس ​النيابة العامة​ وتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام. وكان البرهان قد أعفى محمد حاتم سليمان من منصبه كمدير عام للهيئة ​السودان​ية للإذاعة والتلفزيون. ويشهد السودان مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق ​عمر البشير​ إثر حراك شعبي، تولى بعده مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات ​الحراك الشعبي​ فاضطر بعد ساعات لمغادرة موقعه هو ونائب رئيس المجلس رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس مفتش عام ​القوات المسلحة​ السودانية الفريق الركن عبد الفتاح البرهان.

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