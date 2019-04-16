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كشف مصدر لـ"الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "أثناء تمشيط بعض مناطق الريف الغربي، عثرت الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي على أسلحة وذخائر متنوّعة، منها بنادق حربية، قناصات، رشاشات "بي كي سي"، قذائف "هاون"، قنابل يدوية، عبوات ناسفة محلية الصنع، قواذف "آر بي جي"، قواعد إطلاق قذائف "هاون"، ذخائر رشاش 23، كميات كبيرة من ذخائر الأسلحة الفردية، صواريخ مالوتكا، أجهزة اتصالات ولوازم مشاف ميدانية".
وبيّن أنّ "الجهات المختصة عثرت في الأوّل من الشهر الحالي على أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال من مخلفات المسلحين في مدينة انخل، وقطع نقدية تعود لحقب تاريخية قديمة في ريف درعا الشمالي".
كانت هذه تفاصيل خبر "سانا": العثور على أسلحة أميركية وإسرائيلية من مخلفات المسلحين بريف درعا الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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