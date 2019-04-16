شدياق إستقبلت رئيس مجلس ادارة ليبان بوست

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​، رئيس مجلس إدارة "​ليبان بوست​" خليل داود حيث تم التداول في سبل التعاون بين الطرفين لمكننة الوزارات والإدارات العامة تسهيلا للمعاملات التي يقوم المواطن بإنجازها على جميع الأراضي اللبنانية.

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