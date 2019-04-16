قائد الجيش سلّم أسعد نكد درعا تكريميا وكتاب شكر على تقديمه هبة عينية للجيش

التقى قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في ​اليرزة​، مدير عام "​شركة كهرباء زحلة​" المهندس ​أسعد نكد​، حيث سلّمه درعًا تكريميًّا وكتاب شكرٍ على تقديمه هبة عينيّة لصالح الجيش اللبناني. كما التقى رئيس ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ ​شارل عربيد​، وتمّ التداول في شؤون مختلفة.

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