كتلة المستقبل: نتيجة الانتخابات الفرعية في طرابلس قيمة مضافة

لفتت "كتلة المستقبل" إلى "أنّنا نرحّب بعودة النائبة ديما جمالي إلى صفوفنا من جديد"، مركّزةً على أنّ "بالرغم من الملاحظات الّتي أحاطت الانتخابات الفرعية في طرابلس، والحملات غير البريئة الّتي ركّزت على انخفاض نسبة الاقتراع، إلّا أنّنا نبدي ارتياحنا للنتائج الّتي آلت إليها الانتخابات، ونعتبرها قيم مضافة".
وشدّدت في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي، على أنّه "انتصرت طرابلس رئيس الحكومة سعد الحريري و"تيار المستقبل"، بالقدر الّذي انتصرت فيه المدينة لوحدتها"، منوّهةً إلى أنّ "طرابلس خرجت من الاستحقاق الانتخابي بعافيتها، وهي تطالب النواب وأهل السلطة برفع الضيق والعوز عن أحيائها".
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