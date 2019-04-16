يعقوبيان: الخزينة شبه أفلست وهناك مليارات منهوبة وأخرى بجيوب الحكام

ركّزت النائبة ​بولا يعقوبيان​، على أنّ "الخزينة شبه أفلست ويبدو المخرج بين أهل السلطة اقتطاع 15 بالمئة من الرواتب". ولفتت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "من "المعتر" للموظّف الملك، مليارات منهوبة ومهدورة، ومليارات بجيوب الحكام، مشاريع استدانة وتوظيفات زبائنية لمفاتيح انتخابية، فساد غير مسبوق... والمعالجة من لَيس معه يُؤخّذ منه".

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